Encomio alla dipendente in pensione, lavora ancora in Municipio come volontaria

Un encomio alla dipendente in pensione per il suo impegno come volontaria in Municipio a Guanzate.

Encomio ad Anna Maria Belardi

Martedì 29 ottobre è stato un giorno da incorniciare per Anna Maria Belardi, ex dipendente del Comune.

Prima dell'avvio del Consiglio comunale, infatti, il sindaco Ivano Bernasconi e tutta l'Amministrazione comunale l'hanno omaggiata con una targa per dirle, semplicemente, "Grazie". Grazie per i 23 anni di lavoro in Municipio, in Ufficio Tecnico.

Attiva come volontaria

Belardi è in pensione dal primo settembre dello scorso anno ma la sua presenza, all'interno del Comune non è mai mancata. Per sopperire a un organico risicato e per dare una mano in caso di necessità, infatti, ha continuato a presentarsi, saltuariamente, al lavoro come volontaria. Un impegno che il primo cittadino ha voluto riconoscere pubblicamente. Ad applaudirla, martedì sera, non soltanto gli amministratori ma anche gli ex colleghi e gli ex dipendenti.

Parole di ringraziamento

"In segno di apprezzamento - ha letto il vicesindaco Monica Colacicco - di gratitudine e di riconoscenza per quanto operato negli oltre 20 anni di permanenza in Ufficio Tecnico in qualità di istruttore amministrativo, lavorando con gentilezza, cortesia e senso del dovere nei confronti dei cittadini, colleghi e amministratori comunali, senza dimenticare la delicatezza prestata nei confronti di chi a lei si rivolgeva nei momenti luttuosi per le incombenze amministrative del cimitero".