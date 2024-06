Ennesima aggressione a Cantù: c'è un ferito grave

Non si ferma l'ondata di violenza a Cantù. Nel corso della notte tra venerdì 21 e sabato 22 giugno 2024, c'è stata un'altra aggressione a Cantù.

Ancora un'aggressione a Cantù: un ferito in codice rosso

L'episodio è successo in via Ariberto da Intimiano. Sul posto, intorno alle 00.30, sono arrivate tra ambulanze e un'automedica che hanno soccorso 5 persone, di 27, 31, 33, 35 e 38 anni, per un'aggressione. Uno dei feriti è stato trasportato in gravi condizioni, codice rosso, all'ospedale cittadino. Meno gravi le condizioni degli altri, andati al Pronto soccorso in codice giallo e verde. Sul caso indagano i Carabinieri di Cantù.

Seguiranno aggiornamenti