Incidente ad Oltrona di San Mamette sulla Lomazzo-Bizzarone.

Ennesimo incidente sulla Lomazzo-Bizzarone: ferito un motociclista

Tutto è successo intorno alle 12.30. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, un'auto, modello Smart, viaggiava verso Appiano Gentile, quando, all'altezza di un'attività commerciale, dopo una svolta, avrebbe impattato contro una moto che procedeva nella stessa direzione. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso, sul posto la Croce rossa di Lurate Caccivio e l'automedica. Ferito il motociclista, un giovane di 22 anni, che dopo le prime cure è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna. Codice verde invece per la donna, 60 anni di Castelnuovo Bozzente, che era alla guida dell'auto.

Nel luogo dell'impatto sono arrivati anche i Vigili del fuoco di Appiano Gentile e la Polizia locale di Appiano Gentile che si sta occupando dei rilievi. Al momento si procede a senso unico alternato. Si segnalano code e rallentamenti.