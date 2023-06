Una fuga durata troppo poco. Questo quanto successo all'alba di venerdì scorso, il 16 giugno 2023, al liceo Marie Curie di Meda dove un malvivente si è intrufolato a scuola per rubare le monetine dal distributore automatico. I Carabinieri però lo hanno fermato ancor prima che riuscisse a partire con l'auto.

Entra a scuola e ruba le monetine dal distributore automatico: i Carabinieri lo fermano in tempo

Come detto, l'episodio è accaduto venerdì alle prime luci dell'alba, quando la centrale operativa dei Carabinieri di Seregno ha inviato una pattuglia al liceo Marie Curie di Meda, dove poco prima era scattato l’allarme antintrusione.

Giunti sul posto, i militari dell’Arma, mentre perlustravano la zona per accertare che non ci fosse qualcuno, hanno sentito il tipico rumore di chiusura della portiera di un’auto e, proprio mentre si stavano avvicinando per verificare, si sono imbattuti in una Ford Fiesta con a bordo un ragazzo.

Acceso il motore, il giovane ha tentato di fuggire ma è stato bloccato dalla prontezza dei militari che non gli hanno dato il tempo di partire.

Il malvivente è di Mariano Comense

La perquisizione sul mezzo a poi permesso di rinvenire e sequestrare due cesoie e oltre 50 euro in monetine. Il successivo sopralluogo all’interno dell’istituto scolastico ha permesso di accertare che i soldi erano state portate via dai distributori automatici di merendine e bevande, risultati forzati.

Il giovane, un ventinovenne di origini albanesi residente a Mariano Comense, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato dunque arrestato e, processato per direttissima. Al termine dell’udienza, è stato rimesso in libertà con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Adesso, in attesa del processo, dovrà presentarsi tutti i giorni dai Carabinieri.