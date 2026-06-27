Era ai domiciliari ma spacciava lo stesso droga

I Carabinieri hanno arrestato un 25enne già agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di cocaina.
Il fermo
Nella sera del 26 giugno 2026, i militari Stazione CC Cantù hanno eseguito a Novedrate un ordine di carcerazione emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Varese nei confronti di un 25enne cittadino marocchino, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.
I militari, dopo aver proceduto alla notifica del provvedimento restrittivo, emesso a seguito delle reiterate violazioni delle prescrizioni relative alla misura alternativa, hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo 35 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 14 grammi, nonché circa 3.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.
L’Autorità Giudiziaria di Como, immediatamenmte informata, ha disposto il trasferimento dell’arrestato presso la camera di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Cantù, in attesa del giudizio direttissimo.