Era ai domiciliari, ma vendeva online orologi di lusso che poi non spediva

Era già ai domiciliari, ma vendeva fantomatici orologi di lusso online e truffava ignari clienti. Un 26enne, residente a Cantù, è finito in manette.

I Carabinieri della Stazione canturina, nel pomeriggio di martedì 8 aprile hanno arrestato il giovane, in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Varese. Il provvedimento è stato emesso in accoglimento dell'istanza presentata dai militari in relazione al reato di truffa aggravata, commessa su alcune piattaforme web di annunci economici tra marzo e aprile 2024. La truffa riguardava alcune inserzioni con le quali venivano messi in vendita fantomatici orologi di lusso e per le quali il ventiseienne incassava svariate somme di denaro, con la falsa promessa di spedire tramite corriere la merce, mai consegnata. La Procura della Repubblica di Genova aveva già avviato un procedimento penale. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato portato al Bassone di Como.