Era destinatario di una provvedimento cautelare, arrestato

Dai controlli effettuati dai Carabinieri di Cantù sono risultati 46 controlli a veicoli, 72 persone identificate e un uomo è stato arrestato.

Arrestato un uomo

Nell’ambito delle consuete attività di controllo del territorio, con specifico riguardo al contrasto della delinquenza giovanile - sulla scorta delle direttive impartite dalla Prefettura di Como in tema di coordinamento delle Forze di Polizia - i Carabinieri di Cantù hanno avviato mirati servizi di controllo con particolare riguardo alle aree centrali della città, in arco notturno e nei fine settimana. In particolare, in collaborazione con la Polizia locale della città, nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 maggio i proficui controlli disposti - oltre a garantire l’assenza di qualsivoglia incidente - ha permesso di trarre in arresto un cittadino italiano raggiunto da un provvedimento cautelare emesso in tema di reati per il cosiddetto “codice rosso”. L’uomo, destinatario della misura, dopo gli accertamenti di rito, è stato tradotto al “Bassone” di Como, dove è attualmente detenuto in regime cautelare.

Controlli continui

A coronamento del servizio, che ha visto impiegati militari delle Stazioni di Cantù e di Cermenate, sono stati controllati 46 veicoli e identificate 72 persone. Contestate sei contravvenzioni al codice della strada.

I servizi proseguiranno nel corso di tutta l’ormai prossima stagione estiva al fine di garantire la massima sicurezza alla cittadinanza nelle notturne.