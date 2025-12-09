Era ricercato in Europa, arrestato a Montano Lucino

Arrestato, in base a un mandato di arresto europeo emesso dalla Svezia, un 39enne rumeno, prelevato dalla camera di un hotel a Montano Lucino dove alloggiava.

Era ricercato in Europa

Nelle primissime ore di domenica mattina – 7 dicembre – alla centrale operativa della Questura di Como, dal sistema “Alloggiati Web” è giunto un messaggio di rintraccio sulla posizione di un uomo che alloggiava presso un hotel di Montano Lucino. Una volante, inviata all’hotel poco dopo, ha bussato alla camera della struttura occupata dal 39enne rumeno sul quale pendeva un ordine di arresto europeo emesso dalle autorità svedesi.

Portato in Questura e arrestato

Portato in Questura, i poliziotti hanno certificato l’identità dell’uomo, contattando altresì la Centrale Operativa Internazionale che ha fornito loro il provvedimento emesso nello scorso mese di novembre dalle autorità svedesi e nel quale era specificato il motivo dell’arresto. L’uomo, in quello stato, si era reso responsabile di truffa, furto organizzato e rapina a mano armata: dopo essere stato condannato e ritenuto pericoloso è stato attenzionato con il provvedimento del mandato di arresto europeo.

Al termine delle varie notifiche e avvisi di garanzia nei suoi confronti, il 39enne rumeno è stato accompagnato nel carcere di Como e posto a disposizione della competente Corte d’Appello di Milano.