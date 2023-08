Erba civica rende omaggio a Giancarlo Puecher, martire della Resistenza, nel centenario dalla nascita. Nella mattinata di oggi, mercoledì 23 agosto 2023, una rappresentanza di Erba Civica, con i consiglieri comunali Giovanna Marelli e Giorgio Berna, ha reso omaggio alla figura di Giancarlo Puecher, martire della Resistenza, nel giorno in cui si celebra il centenario della nascita, deponendo una ciotola floreale alla lapide sul luogo della fucilazione, al cimitero maggiore di Erba.

Erba civica rende omaggio a Giancarlo Puecher nel centenario dalla nascita

"È un gesto semplice che vuole ricordare Giancarlo - affermano i consiglieri - ed esprimere la nostra riconoscenza, il nostro ringraziamento e la nostra adesione agli insegnamenti, ai valori e al messaggio ancora oggi attualissimi che dal suo sacrificio promanano. Non dimenticare è doveroso, come ricordare - per dirla con Primo Levi - “che quello che è stato, in futuro, con il sonno della ragione e la mancanza della memoria, potrebbe ripetersi e verificarsi nuovamente”.