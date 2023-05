Tragedia questa mattina a Erba nei pressi del centro sportivo "Lambrone" dove è stato trovato il corpo senza vita di un uomo sotto il ponte di via della Libertà.

Erba: corpo trovato senza vita nel Lambro

Il ritrovamento è avvenuto questa mattina, poco dopo le 8, nelle vicinanze del ponte in ferro di via della Libertà, la via che porta al centro sportivo "Lambrone". Sul posto il Lariosoccorso di Erba, i Carabinieri di Como e i Vigili del fuoco, che però non hanno potuto far nulla se non recuperare la salma.

Al momento sono in corso le operazioni di recupero da parte dei Vigili del fuoco e sono già al vaglio da parte delle Forze dell'ordine le possibili dinamiche di quanto accaduto.

Il luogo del ritrovamento