Erba dice addio a suor Innocente Fontana

Erba e tutta la sua comunità cristiana dice addio a suor Innocente Fontana: sorella della Carità originaria di Ponte Lambro e missionaria in giro per il mondo, aveva 85 anni.

In pochi a Erba non conoscono la figura di suor Innocente e infatti sono tanti coloro che in queste ore si stanno stringendo attorno al dolore delle suore della Carità e delle suore del Cristo Re, dove ultimamente risiedeva suor Innocente. Per anni insegnante alla San Vincenzo, poi la missione in Africa, nel Ciad dove aveva subito anche un breve rapimento e anche nella Repubblica Centrafricana. Tornata in Italia era stata chiamata a riaprire l'asilo di Cesana.

E proprio la parrocchia di San Fermo di Cesana l'ha voluta ricordare così:

"E’ con grandissimo dolore che la nostra comunità parrocchiale saluta suor Innocente che è ritornata alla casa del Padre. Ringraziamo il Signore per avercela donata. Come profumo, la sua presenza umile e discreta arrivava ovunque e portava tanto bene a ciascuno. Tutti la conoscevano e per tutti aveva un sorriso e una parola buona. Missionaria per tanti anni in Africa, ha continuato la sua missione con carità nella nostra scuola dell’infanzia, in oratorio, con gli anziani, coi malati e con tutti. Arrivava ovunque e dappertutto.

Il cellulare è stato negli ultimi mesi uno strumento provvidenziale che ha consentito di mantenere i contatti con tutti gli amici che aveva in giro per il mondo. Nel nostro paese ha voluto un gruppo Amici di Santa Giovanna Antida per continuare a seminare il carisma della madre fondatrice delle Suore della Carità. Dal cielo, come un angelo, sarà sicuramente ancora accanto a ciascuno di noi con la preghiera; come eredità ci lascia la bellezza di una vita spesa per aiutare il prossimo. Come un grande tesoro teniamo gelosamente nel cuore i suoi insegnamenti e i bei momenti trascorsi insieme".