Blitz dei Carabinieri di Erba all’alba nelle aree centrali e in particolare nell'area dismessa della ex Gasfire.

Erba, dormivano alla ex Gasfire: blitz dei Carabinieri

I controlli che hanno portato alla segnalazione di tre persone senza permesso di soggiorno è scattata nella prima mattina di giovedì, 29 giugno 2023, sotto la supervisione della compagnia di Como dei Carabinieri.

L’area dismessa interessata dall’operazione è quella della ex ditta Gasfire, una delle quattro in centro, in disuso da anni. Gli uomini dell’Arma hanno sorpreso tre persone che soggiornavano all’interno degli spazi un tempo adibiti alla produzione e agli uffici dell’azienda rinomata per la produzione di cucine a gas. L’intervento, non il primo in città nelle zone dismesse, segue a una segnalazione da parte dei cittadini.

