Erba, finisce con il parapendio su una pianta: ferito 58enne

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, sabato 17 giugno 2023, per un uomo di 58 anni che ha terminato la sua corsa in parapendio su una pianta. Erano le 14 circa quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, l'uomo ha perso il controllo del velivolo ed è finito su una pianta in via San Giorgio a Erba.

Sul posto per liberarlo e soccorrerlo i Vigili del fuoco del distaccamento di Erba che lo hanno poi affidato alle cure dei sanitari del Lariosoccorso di Erba che lo hanno trasportato in codice giallo (media gravità ma non in pericolo di vita) all'ospedale di Lecco. Sul posto anche l'auto medica e i Carabinieri.