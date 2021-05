“Il Comitato Quei del Masigott, in risposta all’appello del Comune di Erba, sta già lavorando alla prossima edizione della storica sagra”. E’ la buona notizia comunicata dal comitato della manifestazione, sospesa nel 2020 a causa della pandemia, che è stata segnata sul calendario come sempre la terza domenica di ottobre. Quest’anno il Masigott dovrebbe svolgersi nel weekend che va dal 15 al 17 ottobre, in piazza mercato.

Erba, Il Masigott 2021 si farà: Comitato e Comune al lavoro

Il consiglio ha già espresso la propria volontà all’Amministrazione comunale, che ha sempre patrocinato la festa, tramite una lettera nella quale si manifestava la piena disponibilità e si chiarivano una serie di condizioni, ritenute fondamentali per la riuscita dell’evento stesso.

Tra le richieste, la garanzia che la tensostruttura – che ospita il ristorante – possa essere montata il mercoledì precedente alla sagra; ma anche che la trattoria, nel rispetto delle normative nazionali in vigore nei prossimi mesi, possa funzionare almeno al 50% delle proprie possibilità; e che non ci sia alcuna penalità a carico del Comitato nel caso di cancellazione dell’evento dovuta a eventuali nuove restrizioni.

Per questo, sabato 12 giugno alle 20.45, presso la Casa della Gioventù di Erba di via Battisti 5 è in programma un incontro allo scopo di unire le forze in nome della tradizione e di cercare nuovi volontari.

Foto di repertorio