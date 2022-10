È successo questa mattina a Erba, in via Minoretti: un'auto ha preso fuoco e si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco.

Erba: l'auto prende fuoco, intervengono i vigili del fuoco

Attimi di paura questa mattina, venerdì 28 ottobre 2022, in via Minoretti a Erba, quando un'automobile ha preso fuoco poco prima delle 9. Sul posto sono intervenuti con urgenza i Vigili del fuoco del distaccamento di Erba per cercare di spegnere l'incendio ed evitare che si propagasse anche oltre il veicolo. Fortunatamente non si segnalano feriti.

Le foto

La via dell'accaduto