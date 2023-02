Erba: medico rapinata e minacciata con un coltello

Attimi di paura in quel di Erba martedì 21 febbraio: una donna, medico dell'ospedale Fatebenefratelli, è stata rapinata e minacciata con un coltello.

Il fatto è avvenuto in via Adua, in prossimità della stazione del treno di Erba. Infatti, la donna è stata fermata e minacciata dal malvivente una volta scesa dal treno e incamminatasi verso l'ospedale. Fortunatamente la rapina si è conclusa subito dopo la consegna del denaro, ma la pericolosità dell'accaduto rimane.

Infatti, sull'episodio ha voluto esprimersi il deputato e consigliere della Lega in Comune a Erba Eugenio Zoffili:

“Quanto è successo è un fatto molto grave. Esprimo la mia solidarietà alla dottoressa, non solo con parole ma con i fatti: sono sicuro che il nuovo ufficio di Polizia Locale, che ho fortemente voluto e che stiamo aprendo in stazione, porterà più prevenzione e sicurezza al contrario di quanto sostengono gli esponenti e consiglieri comunali erbesi del PD e di sinistra che si sono opposti a questo progetto di buonsenso. Nonostante le loro inutili polemiche inaugureremo il presidio con i nostri agenti il primo di aprile e non permetteremo a nessuno di farci perdere altro tempo prezioso per la sicurezza dei nostri cittadini”.

