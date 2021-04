Un gruppo di sostegno psicologico per persone affette da Covid-19 in isolamento domiciliare. E’ questo il nuovo utilissimo servizio messo in campo, con il sostegno e il patrocinio del Comune di Erba, dalle associazioni erbesi “SaltancoraNicolò” e “Àncora onlus”.

Erba, parte il gruppo di sostegno psicologico per i malati Covid

“Da più parti in questi mesi è emerso il senso di smarrimento, di paura, di mancanza di punti di riferimento in cui si vengono a trovare i malati di Covid che, chiusi e isolati in casa, non trovano spesso risposta ai loro dubbi e domande da medici di base e Ats, che sono sotto pressione e non riescono a rassicurare tutti. Così ne abbiamo parlato all’interno del Centro operativo con il dottor Giuseppe D’Amico, che fa parta anche dell’associazione Àncora, e ci siamo trovati d’accordo sul promuovere questo importante servizio” ha spiegato Mario Muscari, che fa parte della Protezione civile e anche di “SaltancoraNicolò”.

Chi fosse interessato, chi sentisse la voglia e l’esigenza di partecipare a questi incontri gratuiti potrà chiamare la segreteria dell’Àncora allo 031-3357127 e lasciare il proprio numero per essere contattato personalmente dalla psicologa e partecipare così alle sedute di gruppo.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 17 aprile 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui