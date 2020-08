Erba piange Ketty Giampietri, volontaria ed ex titolare del Kolossal.

Un grave lutto ha colpito la città di Erba in questi giorni. In pochi mesi infatti la malattia ha portato via Ketty Giampietri, erbese doc, che si è spenta a soli 49 anni. Ketty era un volto notissimo in città. Per anni era stata titolare della videoteca Kolossal di viale Prealpi che aveva sostituito il vecchio blockbuster. L’attività, colpita dallo svilupparsi dello streaming, aveva cessato di esistere nel 2018.

Ketty però era molto conosciuta anche per il suo impegno civico. Da tempo infatti era membro attivissimo del gruppo di Protezione Civile Erba Laghi. Anche durante i mesi del lockdown si era data moltissimo da fare, sempre in prima linea per aiutare chi era in difficoltà. Inoltre nel 2017 si era candidata al ruolo di consigliere comunale nella lista di Claudio Ghislanzoni.

Il suo impegno, le sue forze, erano rivolte principalmente a sensibilizzare la comunità contro la violenza sulle donne. Era sempre in prima linea per aiutare le donne maltrattate. Non a caso era stata tra le principali promotrici di “Ama la Musica, Ama le Donne”.

I funerali di Ketty si terranno domani pomeriggio, giovedì 13 agosto 2020, alle 15.30 presso la chiesa Prepositurale di Erba.

