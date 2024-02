Erba piange Pierangelo Galletti, storico chitarrista di gruppi erbesi e comaschi

Pierangelo Galletti, chitarrista di molti gruppi erbesi e comaschi, si è spento martedì a 70 anni dopo una malattia. Appassionato di musica, quella suonata dal vivo, fin dalla gioventù, fin dai tempi dell’oratorio, Pier, come era conosciuto da tutti, ha cominciato nel 1979 con la band “Il Gruppo” che ha portato al teatro Excelsior musical suonati e cantati dal vivo come “Forza venite gente” e “Jesus Christ Superstar”.

In disparte, ma indispensabile

“Era l’uomo più lontano da cerimonie e celebrazioni che si possa immaginare – lo ricordano i tanti amici – Ma sapeva diventare indispensabile. Era la chitarra acustica dei D’Altrocanto e la chitarra elettrica del Trammammuro, ma anche la chitarra solista di molti altri gruppi e generi. Sapeva costruire da sé gli strumenti, di cui aveva una conoscenza molecolare e che collezionava con amore e teneva negli armadi di casa al posto dei vestiti. Tanti amici hanno portato da lui la chitarra o il basso per una sistemata veloce perché lui sapeva come fare”.

E’ stato per anni ragioniere in un ufficio a Milano, ma una volta in pensione lo si poteva incontrare nelle sue quotidiane passeggiate per Erba, oppure a parlare di musica e a provare nuove chitarre nel negozio “Musica vera” di Marcello Redaelli, la prima scuola di musica di tanti ragazzi erbesi che hanno cominciato a suonare uno strumento musicale.