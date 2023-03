Erba, pompieri domano le fiamme e salvano 50 arnie.

Erba, pompieri domano le fiamme e salvano 50 arnie

Intervento dei Vigili del Fuoco questo pomeriggio, sabato 11 marzo 2023, a Erba. Intorno alle 16 infatti é stato segnalato un incendio vegetazione in via don Luigi Orione: un canneto di bamboo era in fiamme per circa 200 metri quadrati a ridosso della strada e di una casa. Inoltre nel vicino prato erano presenti 50 arnie d'api.

Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, l'incendio é stato ben presto circoscritto senza permettergli di propagarsi al vicino bosco e quindi alle arnie.