Erba, scoppio in via Trieste: principio d'incendio in un deposito edile

I Vigili del fuoco del distaccamento di Erba sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, lunedì 22 agosto 2022, alle 14 circa in via Trieste a Erba a seguito della segnalazione di uno forte scoppio.

Le squadre intervenute in posto hanno riscontrato che, all'interno di un locale adibito a deposito di materiale edile di un artigiano, si è verificato un principio d'incendio con deflagrazione prontamente spento dai soccorritori. Fortunatamente non erano presenti persone, non ci sono stati quindi feriti. Sono in corso le valutazioni per ricostruire la dinamica dell'evento.