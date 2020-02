Erba si colora con il Mercato di Forte dei Marmi

«Gli Ambulanti di Forte dei Marmi» a Erba oggi, domenica 9 febbraio, dalle 8 alle 19. Da questa mattina, infatti, è stato allestito lungo Corso XXV Aprile il conosciutissimo mercato toscano.

Mercato di Forte dei Marmi a Erba

Speciale ed esclusivo appuntamento con l’evento-mercato più famoso d’Italia lungo corso XXV Aprile che animerà il centro con il meglio del Made in Italy artigianale, come pelletteria (borse e scarpe), la migliore produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio al prezzo migliore.

Una giornata per lo shopping più glamour e conveniente con orario continuato, dalle 8 alle 19.

I famosi ambulanti toscani – ormai valutati oltre l’aspetto commerciale e divenuti un vero e proprio fenomeno di costume – tornano dunque nel Comasco per riportare anche le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Tante idee per gli acquisti tra le bancarelle.

«Il nostro è un invito – spiega il presidente del Consorzio, Andrea Ceccarelli – a diffidare di ogni tentativo di imitazione e valutare, invece, passando direttamente tra i nostri banchi, la qualità delle nostre merci e l’immagine coordinata delle nostre bancarelle. Il nostro marchio è ormai sinonimo di shopping esclusivo e conveniente».

Tutti sono quindi invitati nella giornata di oggi, domenica 9 febbraio, lungo corso XXV Aprile per l’atteso ritorno del Mercato di Forte dei Marmi in città.