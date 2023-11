Una commemorazione, la posa di un monumento alla memoria e la benedizione di una croce proprio sul luogo dello schianto.

Erba, sulle pendici dell'Etna un monumento in memoria del pilota Pozzoli

E’ stato un fine settimana pieno di emozione, commozione e ricordo per la famiglia Pozzoli di Erba, che si è recata in Sicilia, tra Catania e Linguaglossa, a un anno esatto dalla morte di Roberto Mazzone e Matteo Pozzoli, pilota 58enne del canadair che si è schiantato sulle pendici del monte Calcinera mentre stava effettuando le operazioni di spegnimento di un incendio.

"Il senso del dovere e di solidarietà ha accomunato Matteo e Roberto in un unico pilota, un’unica persona, un unico angelo: da quel calore infernale solo il loro corpo ha subìto oltraggio, la loro anima, il loro spirito è salito dritto come un fulmine, “a tutta manetta” come direbbero i piloti, verso il cielo; quel cielo così alto che noi oggi non possiamo raggiungere" ha detto il papà del pilota ed ex sindaco di Erba, Filippo Pozzoli.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 4 novembre 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui