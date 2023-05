Erba troppo alta in viale Ortelli, la provocazione della minoranza: "Sembra il set de Il Gladiatore". E' successo ad Anzano e la trovata provocatoria è del consigliere Lorenzo Salzano.

Il consigliere della minoranza Insieme per Anzano non è nuovo a trovate provocatorie per muovere critiche nei confronti del sindaco Alberto Rivetti e dell'operato della maggioranza Anzano il paese in Comune. L'ultima risale ad alcuni mesi fa: Salzano aveva criticato nello specifico le panchine in pietra posizionate in viale Ortelli collocandovi ai piedi alcuni lumini, come davanti a un mausoleo funebre, in segno di sfottò.

E nei giorni scorsi il consigliere Salzano ha nuovamente sferrato un attacco ironico al sindaco Rivetti e alla maggioranza sulla situazione delle aiuole in viale Ortelli: nel mirino, in particolare, una in cui, complici la pioggia e la poca manutenzione, l'erba è cresciuta a dismisura. "Giuro che se arrivano ad ingiallirsi mi vesto da gladiatore e vi ripropongo la scena... Solo per voi cari concittadini..." le parole di Salzano rese note anche in un post su Facebook, che fanno riferimento ai paesaggi teatro di alcune scene del film "Il Gladiatore" e nello specifico alla scena del ritorno verso casa di Massimo Decimo Meridio (girata nei campi di grano di Pienza, in Val D'Orcia - in basso, la scena a cui fa riferimento il consigliere).

Una trovata provocatoria ideata dal consigliere di opposizione allo scopo di invitare il Comune a provvedere alla manutenzione dell'area verde in pieno centro paese.