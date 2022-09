Erbese sperona un motociclo: ferito gravemente un adolescente

Un impatto violento tra un furgoncino e un motorino e ad avere la peggio è stato il centauro adolescente, un 16enne di Lazzate, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Sant'Anna di Como

Lo scontro con il motociclo e l'adolescente ferito

L'incidente è avvenuto martedì pomeriggio a Lazzate (Monza e Brianza). Mancavano pochi minuti alle 18 quando in via Fermi, all'incrocio con via Manzoni, si è verificato lo scontro tra una Ktm 125 condotta da uno studente 16enne di Lazzate e un Fiat Doblò di una ditta di Lentate sul Seveso condotto da un dipendente della stessa, un 51enne di Erba. Dai primi rilievi effettuati dai carabinieri della stazione di Lentate sul Seveso intervenuti sul luogo del sinistro, è stato possibile ricostruire che il conducente del Doblò, provenendo da via Fermi, avrebbe omesso di dare la precedenza al motociclo che procedeva lungo via Manzoni e che si è scontrato contro il furgone.

Un impatto violentissimo tanto che il giovane centauro è stato sbalzato a terra e l'allarme è scattato in codice rosso. Sul posto, oltre ai Carabinieri di Lissone e alla Polizia Locale di Lazzate, sono intervenute anche due ambulanze. Le attenzioni dei sanitari si sono concentrate sul giovane centauro: dopo le prime cure direttamente sul posto e averne stabilizzato le condizioni, è stato caricato in ambulanza e portato d'urgenza all’ospedale Sant’Anna di Como dove è tuttora ricoverato per i politraumi subiti, ma non verserebbe in pericolo di vita. Illeso, invece, il conducente del Fiat Doblò.