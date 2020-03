“Ero malato, morente e non avete potuto visitarmi”. La toccante riflessione di don Giusto della Valle

C’è qualcosa di mostruoso che ancora non vediamo in questa emergenza sanitaria. “Andrà tutto bene”, certo, ma nel frattempo qualcosa in tutti noi sarà cambiato. Soprattutto in chi è stato toccato da vicino dal contagio da Covid 19 e ha perso qualcuno a causa di questo male invisibile.

Una realtà che ha ben messo a fuoco don Giusto della Valle, parroco del quartiere comasco di Rebbio in una lettera-riflessione ai propri parrocchiani.

La riflessione di don Giusto della Valle