Eroina, cocaina e hashish sequestrati in una casa

Nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto dello spaccio nel comune di Carugo, organizzato a seguito di segnalazioni di privati cittadini, i Carabinieri di Mariano Comense hanno arrestato due cittadini di origine marocchina, di 27 e 42 anni, domiciliati in loco e già noti alle Forze dell’Ordine, ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il sequestro

I Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione dei due indagati, che ha consentito di rinvenire e sequestrare un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti: 350 grammi di eroina, 300 grammi di cocaina, 500 grammi di hashish, 100 grammi di marijuana e 200 grammi di sostanza da taglio, oltre a quattro bilancini elettronici di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e otto telefoni cellulari.

L’ingente quantitativo di droga sequestrato, se immesso sul mercato illecito, avrebbe consentito il confezionamento di migliaia di dosi destinate ad alimentare le piazze di spaccio della zona.

Al termine delle formalità di rito, i due arrestati sono stati rinchiusi nella Casa Circondariale del Bassone di Como, ove permangono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.