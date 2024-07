Esce di strada e si ribalta

Incidente questa mattina ad Albavilla dove un'auto è uscita di strada, ribaltandosi

L'incidente

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 7 lungo via IX Aosto 1160, nel Comune di Albavilla. Per cause ancora in fase di accertamento un automobilista ha perso il controllo del mezzo che stava guidando, finendo fuori strada e ribaltandosi.

L'allarme è scattato in codice giallo e sul posto, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Como e ai Vigili del Fuoco, è arrivata anche un'ambulanza. I soccorritori hanno prestato le prime cure al 19enne direttamente sul posto, poi ne hanno disposto il trasferimento in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazioni tanto che il codice di intervento è stato declassato da giallo a verde