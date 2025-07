Esce col carrello dal centro commerciale dopo aver rubato 11 pc: arrestato

Tentativo malriuscito

In manette è finito un 19enne

Aveva caricato sul carrello ben 11 pc per un valore complessivo di 7mila euro ed era uscito dalla porta principale del negozio. Peccato che non fosse passato per la cassa. Lunedì 28 luglio 2025 i Carabinieri della Compagnia di Cantù hanno arrestato un uomo per furto aggravato.

I militari del Nor-Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cantù, hanno portato a termine un intervento che ha permesso di catturare il ladro. Intorno alle 12.30, grazie alla pronta segnalazione di alcuni clienti e all’intervento tempestivo dei militari, è stato possibile intervenire in un noto negozio all’interno di un centro commerciale canturino. Lì un 19enne rumeno, pregiudicato, con alcuni alias, aveva appena asportato 11 personal computer portatili, per un valore complessivo di circa 7000 euro. L’uomo, dopo aver caricato la refurtiva su un carrello, è scappato dalla porta principale, venendo poi bloccato da alcuni clienti e dai militari. La refurtiva è stata prontamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari.