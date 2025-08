Esce di casa e non fa ritorno: ansia per Pasquale Zingaro

L'allarme

Per le ricerche sono state allertate anche le Forze dell'Ordine

E' uscito di casa nella tarda serata di mercoledì o nelle prime ore di giovedì, senza per ora fare ritorno. Sono ore di ansia per i due figli di Pasquale Zingaro e per i suoi familiari. L'uomo, 71 anni, è lontano dalla sua abitazione in via Roma a Figino Serenza ormai da tante ore.

Le ricerche

E' uscito a piedi senza portafoglio, né documenti, solo con le chiavi di casa che ha utilizzato per chiuderla. E' alto circa 1 metro e 58 centimetri, capelli brizzolati e indossa una camicia a maniche corte azzurrina o comunque di colore chiaro. I figli hanno sporto denuncia ai Carabinieri di Cantù e hanno invitato chi avesse notizie dell'uomo, di segnalarle al più presto. Zingaro potrebbe essere in stato confusionale. Una testimonianza ha riportato di averlo visto nei pressi del Bennet di Lentate sul Seveso e per questo motivo sono stati allertati anche i Militari di quella zona.