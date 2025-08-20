Esce di strada con l'auto, uomo trasportato in ospedale

Incidente

Il ferito è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Solbiate con Cagno
Esce di strada con l'auto a Solbiate con Cagno, uomo trasportato in ospedale.

L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, martedì 19 agosto, intorno alle 19.45. In via Roma, nei pressi della rotatoria, un uomo di 61 anni è uscito di strada ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Appiano Gentile con due mezzi. Hanno estratto dall'abitacolo il ferito che è stato poi affidato alle cure dei soccorritori. Presenti un'ambulanza della Sos di Olgiate Comasco e un'automedica. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Como. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Circolo di Varese in codice giallo.

 

 

