L'allarme è scattato poco prima delle 12 di oggi, venerdì 12 agosto 2022.

Esce di strada e colpisce il guardrail, 16enne portato via in elisoccorso

L'impatto è avvenuto lungo via Panigatti, nella zona del lago del Segrino. Secondo quanto è stato possibile ricostruire il giovane, un ragazzo di 16 anni, avrebbe perso il controllo della moto andando a finire contro il guardrail. A lanciare l'allarme e dare il primo soccorso è stato l'automobilista della vettura che procedeva alle spalle della moto. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Varese con l'elisoccorso. Per permettere i soccorsi è stata chiusa temporaneamente la strada, la viabilità è tornata alla normalità dopo pochi minuti.