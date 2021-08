Un drammatico incidente stradale si è verificato circa un'ora fa a Misinto, al confine con Cogliate, in provincia di Monza e Brianza: nel sinistro ha perso la vita un automobilista 59enne di Cermenate.

Esce di strada e finisce contro un muro: muore automobilista

Il dramma si è consumato intorno alle 13.16 lungo via San Siro, nel territorio comunale di Misinto, ma al confine con Cogliate. Probabilmente a causa di un malore un uomo di 59 anni, B.R.M. residente a Cermenate, alla guida di una Citroen 2 (sulla quale viaggiava anche la sorella 63enne di Ceriano Laghetto) ha perso il controllo del veicolo che è prima uscito di strada, poi si è schiantato contro la recinzione di una ditta e infine è finita contro un albero.

Un impatto devastante tanto da distruggere la quattro ruote. L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte due ambulanze e l'elisoccorso, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Seregno e ai Vigili del Fuoco di Monza che si sono occupati di estrarre i due occupanti dalle lamiere dell'auto.

Il dramma

I soccorritori si sono immediatamente resi conto della gravità della situazione, ma malgrado gli sforzi non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'automobilista di 59 anni. Le condizioni della donna, invece, non paiono al momento critiche tanto che ne è stato disposto il trasferimento in ambulanza in ospedale in codice giallo: la 63enne B.E.F. ha riportato un trauma a un arto superiore e portata a Garbagnate Milanese.