Questo pomeriggio, lunedì 27 febbraio 2023, a Cassina Rizzardi un umo di 37 anni ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada: Sul posto i soccorsi sanitari e le Forze dell'ordine.

Esce fuori strada a Cassina Rizzardi: soccorsi in codice giallo

Poco prima delle 16.30 di oggi in via Risorgimento, la strada che collega Cassina Rizzardi e Fino Mornasco, un uomo di 37 anni ha perso il controllo della sua auto, una Seat bianca, nei pressi della rotonda subito dopo il sottopassaggio.

Immediato l'arrivo dei soccorsi, un'auto medica e un'ambulanza della Croce Verde di Fino Mornasco. L'uscita, avvenuta in codice giallo, si è conclusa in posto con l'uomo che non ha riportato ferite e che non ha necessitato del trasporto in ospedale.

Sul posto anche le Forse dell'ordine: la Polizia locale per la gestione del traffico e per coordinare il recupero dell'auto.

Il luogo dell'incidente