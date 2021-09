Escono per una escursione e finiscono in una forra: soccorse due ragazze.

É successo nella serata di ieri, venerdì 24 settembre 2021, a Canzo. Intorno alle 19 infatti é stato dato l'allarme perché due ragazze ventenni di Bollate, provincia di Milano, uscite per una passeggiata, non erano rientrate. Hanno perso l’orientamento mentre stavano scendendo lungo il sentiero n. 6 dal Monte Cornizzolo, in direzione Gajum. Sono finite sul greto di un torrente, in una zona molto impervia, sopra un salto abbastanza rischioso e allora hanno chiesto aiuto.

Congiuntamente Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino hanno iniziato le ricerche e le hanno ritrovate intorno alle 22. Durante la passeggiata avevano perso il sentiero ed erano finite in una forra. Sono state quindi soccorse e riportate a casa.