Escursione da record in cima al Monte Boletto con il "Cam"

L'escursione sul Monte Boletto del "Cam" di Appiano Gentile è da record: iscritti in continuo aumento.

Ottima risposta per le iniziative del "Cam"

La bella giornata di sole, le temperature relativamente miti e una gran voglia di stare insieme all’aria aperta: ogni ingrediente era al posto giusto per una giornata da incorniciare. Domenica 12 febbraio 40 soci del "Cam" hanno preso parte alla terza uscita dell’anno, una camminata di 12 chilometri fino al cima del Monte Boletto e ritorno. "Siamo entusiasti per la partecipazione, tra le più alte - esordisce il presidente Mario Pagani - Una piacevole escursione, con alcuni soci che hanno deciso di spingersi fino al Bolettone". E le attività non si fermano certo qui, sono infatti aperte le iscrizioni per la gita a Bologna in programma per domenica 19 marzo. I posti sono esauriti ma è possibile iscriversi comunque in lista di attesa: si può aderire rivolgendosi all’edicola «Girola» o telefonando a Pagani, al numero 338-8844598.