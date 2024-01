Escursionista bloccata a Pianezzo per una frattura: intervengono i soccorsi

Brutta avventura per un'escursionista di 60 anni che è rimasta bloccata a Valbrona, località Pianezzo, a causa di una sospetta frattura alla caviglia. Necessario l'intervento dell'elisoccorso.

Escursionista bloccata a Pianezzo

Intervento nel primo pomeriggio di oggi, sabato 27 gennaio 2024. Intorno alle 13 i tecnici della XIX Delegazione Lariana hanno ricevuto un’allertamento per un’escursionista di sessant’anni, che aveva riportato la sospetta frattura di una caviglia e non riusciva a procedere. La donna si trovava in località Pianezzo e stava scendendo lungo il sentiero che dai Corni di Canzo va verso Asso. Sono partiti cinque tecnici della Stazione del Triangolo Lariano, più altri tre della squadra del centro del Bione.

All'ospedale in codice giallo

Sul posto anche l’elisoccorso di Brescia di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha recuperato la persona infortunata con il verricello e l’ha portata in ospedale. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. L’intervento è finito intorno alle 14.30. La donna è stata trasportata all'ospedale di Merate in codice giallo.