Escursionista bloccato sul Monte Barzaghino: soccorso dai Vigili del fuoco. E' successo a Canzo nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 marzo 2023.

L'episodio è avvenuto a Canzo nel pomeriggio di oggi, sul monte Barzaghino. A essere soccorso è stato un escursionista che stava facendo parapendio: secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe rimasto bloccato in sospensione con la vela attorcigliata intorno ad alcuni rami di un albero. Si è dunque reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco, che hanno provveduto a liberare la persona incastrata e a metterla in sicurezza. Fortunatamente, l'escursionista non avrebbe riportato ferite.