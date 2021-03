Escursionista in difficoltà al Palanzone, intervengono i soccorsi: è successo nel pomeriggio di oggi, domenica 14 marzo 2021.

E’ successo intorno alle 16.15 di oggi, domenica 14 marzo, a un escursionista in discesa dal Palanzone ad Albavilla. Il giovane avrebbe accusato dei crampi che gli avrebbero impedito di continuare la discesa. Sul posto i soccorritori del Soccorso Alpino XIX Delegazione Lariana. Come detto si tratterebbe di un infortunio di lieve entità e il giovane non sarebbe in pericolo di vita.