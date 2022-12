È successo oggi pomeriggio poco prima delle 13.30 al Sass de Tavarac, nel territorio di Ponte Lambro: un'escursionista è precipitato. Necessario l'intervento dell'elisoccorso in codice rosso.

L'arrivo dell'elisoccorso

Escursionista precipita al Sass de Tavarac: si alza l'elisoccorso

Uno scalatore è precipitato oggi pomeriggio, domenica 18 dicembre 2022, al Sass de Tavarac, area dedicata alle scalate su roccia e dove si trova anche una via ferrata. Oltre al già citato elisoccorso, sul luogo si sono precipitati anche il soccorso alpino e i vigili del fuoco.

L'escursionista è stato da poco prelevato dal punto della parete in cui è rimasto ferito. Non ci sono ulteriori informazioni sul sesso o sull'età della persona ferita, ma l'elisoccorso sta rientrando in ospedale in codice giallo. Fortunatamente le condizioni del ferito non sembrano gravi.

L'elisoccorso prende la via dell'ospedale

Seguiranno aggiornamenti.

Il luogo dell'incidente