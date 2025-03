Escursionista precipita in un dirupo e muore

Tragedia questa mattina, domenica, a Canzo dove un escursionista di 62 anni, a seguito di una caduta in un dirupo, è deceduto

La tragedia

Il dramma si è consumato intorno alle 12.30 di domenica 30 marzo. Un uomo di 62 anni stava effettuando una escursione nella zona dei Corni di Canzo quando, per cause ancora da accertare, è precipitato dal sentiero per una trentina di metri.

L'allarme è stato dato immediatamente e sul posto, sono arrivati gli uomini del Soccorso alpino, Stazione Triangolo Lariano della XIX Delegazione, l’elisoccorso di Milano di AREU - Agenzia regionale emergenza urgenza e i Vigili del Fuoco. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del 62enne. L’intervento è terminato nel primo pomeriggio.