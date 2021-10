Escursionista scivola e si frattura la caviglia: recuperata dal Soccorso Alpino

A canzo

Poco lontana dal rifugio Terzalpe.

Escursionista scivola su un sentiero a Canzo e si frattura la caviglia: recuperata dal Soccorso Alpino.

Una escursionista di 60 anni è stata soccorsa oggi, sabato 30 ottobre 2021, dai tecnici del Soccorso alpino intorno alle 11.30.

Si trovava lungo il sentiero, a poche centinaia di metri dal rifugio Terzalpe, quando è scivolata e si è procurata una sospetta frattura a una caviglia. Non riusciva a procedere e allora ha chiesto aiuto.

La centrale ha mandato sul posto i tecnici della XIX Delegazione Cnsas, Stazione del Triangolo Lariano, e l’ambulanza della Croce Rossa di Asso. La donna è stata valutata dal punto di vista sanitario, immobilizzata e caricata in barella, infine portata in ospedale a Erba. L’intervento, cominciato intorno alle 11:30, si è concluso in un paio d’ore.