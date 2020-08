Escursionista si ferisce nei boschi di Brenna: portata in salvo

Un’escursionista si è ferita nei boschi di Brenna: localizzata e messa in salvo dai Vigili del fuoco.

Escursionista si ferisce nei boschi di Brenna

Poco prima delle 19 di oggi, martedi 11 agosto 2020, è stato dato L’allarme per una donna di 62 anni ferita in via del Roccolo, nel territorio di Brenna.

Purtroppo la donna non riusciva a muoversi e si trovava in zona impervia. Così sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Como e Cantù che hanno provveduto a caricarla su una barella e metterla al sicuro. La donna è stata poi portata dalla Cri di Cantù in ospedale per accertamenti.