La donna, di Saronno, è stata portata a valle e affidata alle cure dei sanitari.

Escursionista si frattura la caviglia a Terz’alpe: recuperata dal Soccorso Alpino.

Nel pomeriggio di ieri, sabato 26 febbraio 2022, è arrivata una chiamata di soccorso da Canzo per la XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino. Intorno alle 16:30 la centrale ha attivato le squadre del Centro operativo del Bione e anche le squadre territoriali della Stazione del Triangolo Lariano, per una escursionista di Saronno di 38 anni, che aveva riportato la sospetta frattura di una caviglia e quindi non era in grado di proseguire.

I tecnici - dodici i soccorritori impegnati - l’hanno raggiunta in località Terz’alpe. Dopo avere eseguito la valutazione sanitaria, l’hanno messa in sicurezza nella barella e trasportata in discesa nel bosco per circa un’ora, fino a dove attendeva l’ambulanza, per il trasporto in ospedale. L’intervento è terminato intorno alle 18:30.