Maltempo: esonda il torrente a Villa Guardia, CenterVill allagato. Chiusi ponti e sottopassi, ecco quali

Esonda il torrente Fossato a Villa Guardia, il centro commerciale CenterVill diventa un lago.

Esonda il torrente, maltempo senza tregua

Necessario l'intervento dei Vigili del fuoco, ancora in corso, a causa dell'esondazione del torrente che ha allagato l'intera zona del polo commerciale. Acqua ovunque, con coda di autoveicoli per uscire dall'area di sosta.

Sempre a Villa Guardia, fa molta paura il torrente che percorre la frazione di Maccio, in zona Ponte delle streghe.

Disagi in varie zone dell'Olgiatese

Problemi anche a Olgiate Comasco, dove l'incessante pioggia caduta nel pomeriggio ha formato una pozza nella zona delle nuove rotatorie in centro, in via Roma, nei pressi dell'intersezione con via Volta. Segnalata anche l'interruzione di corrente in centro. Disagi anche ad Appiano Gentile in via Salvo d'Acquisto, strada che da Veniano va a congiungersi con la provinciale Lomazzo-Bizzarone, con lunga coda di veicoli a causa dell'acqua che ha riempito parte del sedime stradale.

Problemi anche a Lurate Caccivio dove è stato chiuso per precauzione il ponte sul torrente Lura e al confine tra Montano Lucino e Como, dove è stato chiuso il sottopasso.

