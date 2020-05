Esplode villetta a Fino Mornasco: oggi artificieri ancora al lavoro FOTO

All’alba di ieri, lunedì 11 maggio 2020, l’esplosione di una villetta Fino Mornasco che è costata la vita ad un giovane, di soli 21 anni, Alessandro Fino. Oggi gli artificieri sono tornati in via Liguria.

Esplode villetta a Fino Mornasco

Una miscela di sostanze chimiche sarebbe alla base dell’esplosione che ha distrutto l’abitazione in via Liguria provocando del giovane. Sarebbe stato proprio quest’ultimo a realizzare la combinazione letale delle sostanze esplosive. Sulle motivazioni saranno i Carabinieri del Comando di Cantù a fare chiarezza nei prossimi giorni.

Oggi artificieri ancora al lavoro

Intorno a mezzogiorno, in via Liguria, è arrivata nuovamente una squadra di artificieri. Secondo quanto è stato possibile apprendere, sono sul posto con lo scopo di far brillare alcune sostanze in via precauzionale.

