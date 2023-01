Esplosione nella notte, poi le fiamme alla Comet di Solbiate con Cagno.

Esplosione e incendio alla Comet di Solbiate con Cagno

Un boato, avvertito anche a distanza, nella notte. Le fiamme, alte, sprigionate dall'esplosione di un macchinario assorbitore a carboni attivi. Dalle 3.40 i Vigili del fuoco sono impegnati nell'area della ditta Comet (Gruppo Tesa), in via Cadorna, in via Cadorna, frazione Cagno: intervento di soccorso tecnico urgente.

Sul posto cinque squadre dei Vigili del fuoco

L'esplosione e l'incendio di un macchinario assorbitore a carboni hanno mobilitato sul posto cinque squadre dei Vigili del fuoco, coordinate da un funzionario tecnico congiuntamente a 118, tecnici Arpa, Ats e Carabinieri. Fortunatamente vengono segnalati danni materiali e nessun ferito. Mentre l'intervento dei pompieri è ancora in corso, aperte le indagini per ricostruire la dinamica dell'esplosione del macchinario.

La zona dell'incidente