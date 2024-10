Esplosione in un appartamento a Cantù: un ferito

Paura a Cantù intorno alle 13 di oggi, mercoledì 2 ottobre 2024.

Esplosione in un appartamento: un uomo trasportato in ospedale

L'episodio si è verificato in corso Unità d'Italia, all'altezza del ponte che sorge sopra via Risorgimento. In un appartamento all'interno di un condominio c'è stata un'esplosione. Il forte boato ha destato parecchia preoccupazione nei condomini e nelle persone che si trovavano in zona. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri della Compagnia di Cantù, la Polizia locale canturina e i Vigili del fuoco. Ferito un uomo che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Spetterà alle Forze dell'ordine ricostruire la dinamica della vicenda.