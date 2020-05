Esplosione in una villetta: morto un giovane di 21 anni

Esplosione in una villetta questa mattina a Fino Mornasco.

La tragedia all’alba

Tragedia questa mattina, poco prima delle 7, a Fino Mornasco. I vigili del fuoco di Como sono stati chiamati a intervenire in via Liguria, per una forte esplosione in una villetta a schiera. Sul posto sono giunte quattro squadre e il funzionario dei Vigili del fuoco, provenienti dalle sedi di Como e Cantù, per mettere in sicurezza lo scenario dell’incidente. Durante le operazioni di soccorso, purtroppo, i Vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita di un ragazzo di soli 21 anni. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio ma potrebbe ragionevolmente essere riconducibile a una fuga di gas.