Arrivano nuove opportunità di lavoro a Fino Mornasco. Nonostante si sia parlato molto, spesso in tono polemico sulle modalità di insediamento, il nuovo centro commerciale di Esselunga che sorgerà in via Risorgimento porterà dei nuovi posti di lavoro esclusivamente per i cittadini finesi.

Esselunga a Fino Mornasco assume 45 lavoratori: come candidarsi

Chiudono proprio domani, domenica 31 gennaio, le iscrizioni al Virtual Job di Esselunga creato per scandagliare e prendere in esame i curricula di tutti coloro che cercano lavoro e vorrebbero trovarlo all’interno del nuovo supermercato. La nuova struttura, infatti, ospiterà al suo interno, o comunque all’interno dei suoi meccanismi di gestione, 130 dipendenti, di cui 90 saranno nuovi assunti. Le nuove leve saranno suddivise tra 45 abitati di Fino Mornasco e 45 abitanti dei paesi limitrofi.

